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Патологоанатом рассказала о состоянии тел умерших с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 13 3 часа назад
Медик рассказала о состоянии тел умерших с COVID-19
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Главный патологоанатом Иркутской области Людмила Гришина рассказала в интервью «Российской газете» о состоянии тел умерших с коронавирусом пациентов. По ее словам, специалисты исследуют тела умерших для того, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз.

«Прежде чем приступить к клинико-морфологическому исследованию, врач тщательно изучает историю болезни: диагноз, посмертный эпикриз, результаты прижизненных исследований, анализы. И только потом — вскрытие», — объяснила врач.

Корреспондент издания отметила, что патологоанатом показала биоматериалы, в том числе «пылающую» трахею ярко-красного цвета и «резиновые» легкие.
«Здесь в ковиде нет сомнения», — прокомментировала врач.
Также Гришина рассказала, что легкое обязательно взвешивают и фиксируют значительное увеличение массы. По ее словам, легкое, пораженное коронавирусом, может весить до двух килограммов при норме в 350-400 граммов.
Гришина объяснила, что вирус поражает альвеолярный эпителий, что приводит к кислородному голоданию и острому респираторному дистресс-синдрому. «Еще для ковида характерно изменение гемостаза. Возникают тромбозы сосудов, тромбоэмболия легочной артерии. Все это мы тоже видим», — отметила врач.
Чтобы подтвердить диагноз, тончайшие срезы тканей изучают под микроскопом, подчеркнула доктор. Фрагменты тканей трахеи, легких, селезенки отправляют в вирусологическую лабораторию. Если там данные подтверждаются, то умерший попадает в статистику Минздрава по коронавирусу.
Ранее Людмила Гришина описала состояние легких умерших пациентов с коронавирусом после вскрытия. По словам медика, орган значительно отекает и весит в несколько раз больше положенного.
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Коронавирус , Людмила Гришина , Минздрав РФ , "Российская газета"
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