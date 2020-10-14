Описано состояние легких умерших россиян с ковид

«Появляется массивный отек. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол. Сегодня было вскрытие — абсолютно соматически здоровый человек. Печень, сердце — все в порядке. Но каждое легкое весило по 1,5 килограмма»,