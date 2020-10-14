Описано состояние легких умерших россиян с ковид

Главный патологоанатом клинической больницы Иркутска Людмила Гришина описала состояние легких умерших пациентов с коронавирусом после вскрытия. По словам медика, орган значительно отекает и весит в несколько раз больше положенного. Ее слова приводятся на сайте «Вести.ru».
Патологоанатом отметила, что смерть пациентов с коронавирусом зачастую наступает в результате тромбоэмболии — закупорки легочной артерии.
«Пять минут, и человек может умереть. Умирают мучительно. Люди попросту не могут дышать»,
— рассказала Гришина. Причем, по ее словам, умирают люди трудоспособного возраста.
«Появляется массивный отек. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол. Сегодня было вскрытие — абсолютно соматически здоровый человек. Печень, сердце — все в порядке. Но каждое легкое весило по 1,5 килограмма»,
— добавила Гришина.