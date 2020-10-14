Названо новое осложнение коронавируса

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Медики выяснили, что одним из осложнений коронавируса может стать гангрена нижних конечностей. Она может развиться из-за возникновения тромба в аорте.

Как сообщает РЕН ТВ, врачи установили, что тромбы возникли в результате заражения COVID-19 и появились именно в аорте.

"Современные исследования показывают, что коронавирус может привести к развитию инсульта, инфаркта и других заболеваний",

— напомнил ученый.

За последние сутки в России было зафиксировано 13 868 новых случая коронавируса COVID-19. Это рекордный показатель за все время эпидемии.