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Врачи назвали новое осложнение коронавируса 

Свободная пресса 3 часа назад
Названо новое осложнение коронавируса
Фото: Свободная пресса
Медики выяснили, что одним из осложнений коронавируса может стать гангрена нижних конечностей. Она может развиться из-за возникновения тромба в аорте.
Как сообщает РЕН ТВ, врачи установили, что тромбы возникли в результате заражения COVID-19 и появились именно в аорте.

"Современные исследования показывают, что коронавирус может привести к развитию инсульта, инфаркта и других заболеваний",

— напомнил ученый.
За последние сутки в России было зафиксировано 13 868 новых случая коронавируса COVID-19. Это рекордный показатель за все время эпидемии.
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