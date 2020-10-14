Названо новое осложнение коронавируса

Медики выяснили, что одним из осложнений коронавируса может стать гангрена нижних конечностей. Она может развиться из-за возникновения тромба в аорте.
Как сообщает РЕН ТВ, врачи установили, что тромбы возникли в результате заражения COVID-19 и появились именно в аорте.
"Современные исследования показывают, что коронавирус может привести к развитию инсульта, инфаркта и других заболеваний",
— напомнил ученый.
За последние сутки в России было зафиксировано 13 868 новых случая коронавируса COVID-19. Это рекордный показатель за все время эпидемии.