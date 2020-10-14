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«Жизнь стала похожа на квест на выживание»: пациенты о жизни после коронавируса 

Anews 1 час назад
«Жизнь стала похожа на квест на выживание»
Фото: РИА Новости / Антон Денисов
Знаменитости, врачи и обычные пользователи рассказывают о необычных симптомах и сложностях реабилитации после коронавируса.

«Страшный, просто до тошноты, запах»

Некоторые симптомы носят едва ли не сверхъестественный характер. Вот что рассказал один из пользователей соцсетей:

«Перед Новым годом снится страшный, просто до тошноты, запах инфекции — я его реально чувствую, чуть ли не вижу. Задыхаюсь, просыпаюсь, засыпаю — и снова этот ужасный запах, еле дождался утра. А через 7 месяцев слег в Коммунарку — и именно тот запах. Запах инфекции, я буду помнить его всегда».

Эти свидетельства можно списать на излишне впечатлительную натуру — но вот что рассказала о своем опыте редактор новосибирского отдела «Комсомольской правды» Виктория Минаева:

«"Корона" имеет запах, и это самый необычный для меня симптом: периодически появляется то, чего в природе я не встречала, какой-то сладковатый газовый, химический запах-фантом. Отвратительный».

При этом журналист признала, что, скорее всего, этот запах имеет психологическую природу, потому что обоняние пропало полностью:

«Страшно не ощущать запахи (их вообще ноль). Засыпая, я думала: а если пожар? Я же не почувствую дыма, просплю!»

«"Корону" создали зожники-вегетарианцы»

Также Минаева описала, что полностью меняются пристрастия в еде. Без потери обоняния и вкуса здесь, конечно, не обходится:

«Еда не пахнет, из-за чего я ей не доверяю. К тому же большая часть блюд потеряла вкус. Например, суши сложно отличить от морской капусты».

Впрочем, некоторые перемены сложно объяснить и этим:

«Неожиданно для себя я перестала есть мясо. Вообще. Зато полюбила яблоки и творог, к которым в прежней, "докоронной" жизни была равнодушна. Теперь шучу, что "корону" создали зожники-вегетарианцы, и я вот-вот присоединюсь к их армии».

Изменения в гастрономических пристрастиях отметила недавно в сториз своего инстаграма певица Анна Семенович. Женщина сказала, что серьезно подсела на венские вафли, которые раньше никогда не ела.
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Для некоторых подобные вещи оборачиваются серьезными расстройствами питания, доставляющими проблемы и после выздоровления:

«У кого совсем пропал аппетит? Я уже на 8-9 кг похудела, уже месяц не ем мяса. Сижу на бульонах и кефире. Дисбактериоз сильный, после антибиотиков микрофлора рухнула. Сжимается горло и спазмы в желудке. Даже во время болезни такого не было…»

«Жизнь стала похожа на квест на выживание»

Состояние переболевших COVID-19 — отдельная тема. Вот, что пишут другие пользователи соцсетей:

«Шестой месяц после болезни, наконец, дошла до невролога. Рассказала ему все течение болезни, начиная с марта, ну и про оставшиеся симптомы: покалывание в руках и ногах, онемение рук, тяжесть и боли в голове…»

Для тех, кому удалось преодолеть экстремальное течение болезни, испытания, к сожалению, могут только начинаться:

«Была тяжелая пневмония в мае с цитокиновым штормом. Стационар, реанимация, выписка. Не мог ходить. Была сильная слабость. Тахикардия. Все постепенно нормализовалось в течение двух недель.

Потом началось ужасное… Давление упало до 90/60, частые мочеиспускания, проблемы с ЖКТ, потеря аппетита, падение веса, апатия ко всему, боли в груди и спине, в области сердца, бессонница, тахикардия при смене положения тела, боли в мышцах либо в костях. Вены то выходят, то уходят. Дикая слабость, которая приходит спонтанно. Периодическая нехватка воздуха.
Болею уже почти 4 месяца. Скажите, пожалуйста, есть вероятность, что все это нормализуется? У кого-то были подобные симптомы, которые исчезли?»

Anews

«Вот честно, я завидую тем людям, которые тут в комментариях пишут: "Ну, был ковид, и что? Надо жить дальше, жизнь продолжается!" Потому что моя жизнь пока не продолжается, она стала похожа на квест на выживание, когда не знаешь, какой новый симптом вылезет на утро. И каждый из этих симптомов сам по себе тяжело переносим, а уж когда они собираются в кучу, то и вовсе. Вот не понимают люди, что им повезло, и они легко отделались. А другим не повезло».

«Жизнь многих людей коронавирус поделил на "до" и "после"»

Врач-реаниматолог Александр Назаров, сам перенесший COVID-19, в беседе с «Московским комсомольцем» выразил мнение, что, к сожалению, до полного понимания болезни и правильной системы реабилитации предстоит пройти еще немалый путь:

«Жизнь многих, очень многих людей коронавирус поделил на "до" и "после". Человечество обязательно научится и профилактике осложнений, и тому, как с ними справляться. Но, к сожалению, на данном отрезке времени оценить ближайшие последствия коронавирусной инфекции не всегда просто, ибо данные еще суммируются. Еще менее ясно, как это лечить. И совершенно непонятны отдаленные последствия этой инфекции, просто потому, что прошло мало времени.

Не всегда понятным также является то, почему у людей, переболевших приблизительно одинаково, тяжесть осложнений разная. Почему поражаются разные "органы-мишени": у одних страдает память, у других возникает легочный фиброз, у третьих поражается миокард.

Ясно одно: всем нам, кто преодолел ковид, надо научиться жизни после ковида, надо приспосабливаться к новым реалиям, и, по возможности, научиться преодолевать последствия этой болезни».

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Коронавирус , Анна Семенович , Александр Назаров , Московский комсомолец , Комсомольская правда
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