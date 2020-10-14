Минздрав одобрил еще два лекарства от коронавируса — импортный и отечественный «Ремдесивир». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Регистрационные удостоверения на отечественный и импортный препараты были выданы в среду, 14 октября.

8 июля Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Коронавир» компании «Р-ФАРМ» , изготовленного на основе фавипиравира.

25 июня ведомство зарегистрировало препарат с торговым названием «Арепливир». Его международное непатентованное или группировочное или химическое название — «Фавипиравир». Препарат изготавливает компания «Промомед» на основе фавипиравира. Ранее такой препарат применяли при лечении эболы.