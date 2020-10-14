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Минздрав России одобрил еще два лекарства от коронавируса

Lenta.ruиещё 35
29 минут назад
Минздрав одобрил еще два лекарства от коронавируса — импортный и отечественный «Ремдесивир». Об этом сообщается на сайте ведомства.
Регистрационные удостоверения на отечественный и импортный препараты были выданы в среду, 14 октября.
8 июля Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Коронавир» компании «Р-ФАРМ», изготовленного на основе фавипиравира.
25 июня ведомство зарегистрировало препарат с торговым названием «Арепливир». Его международное непатентованное или группировочное или химическое название — «Фавипиравир». Препарат изготавливает компания «Промомед» на основе фавипиравира. Ранее такой препарат применяли при лечении эболы.
30 мая Минздрав одобрил первый препарат от коронавируса «Авифавир», его международное непатентованное или группировочное или химическое наименование также звучит как «Фавипиравир», ранее оно тоже применялось при лечении лихорадки Эбола.
Коронавирус,Минздрав РФ,Р-Фарм,
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