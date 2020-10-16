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Россиянкам посоветовали не беременеть сразу после коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 35 минут назад
Россиянкам посоветовали не беременеть после ковида
Фото: Lenta.ru
В Минздраве посоветовали россиянкам не беременеть сразу после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом заявил главный внештатный репродуктолог ведомства Олег Аполихин в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Он призвал женщин репродуктивного возраста «принимать меры с точки зрения реабилитации, рекреации после проведенного лечения». Так, по его словам, после выздоровления нужно «воздержаться от зачатия, чтобы восстановиться, и потом уже сделать тест и планировать беременность».
Ранее Аполихин заявил, что коронавирус может спровоцировать у беременных выкидыш. Такой исход беременности возможен на ранних сроках, при нарушении фрагмента хромосомы. В этом случае плод сможет развиваться только до определенного момента, после чего погибнет.
Также Аполихин рассказывал о влиянии коронавируса на мужскую фертильность. По его словам, из-за инфекции отдельные спермии могут склеиться между собой или с другими компонентами семени, а впоследствии — терять возможность к передвижению и оплодотворению яйцеклетки, что, в свою очередь, может отразиться на будущих детях.
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Комментарии 1
Коронавирус , Минздрав РФ , Радиостанция "Говорит Москва"
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