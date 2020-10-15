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Названы возможные сроки спада COVID-19 в России 

Lenta.ru и ещё 6 43 минуты назад
Количество заразившихся коронавирусом может начать спадать зимой, когда большая часть населения переболеет. Такие сроки «Интерфаксу» назвал заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
Ученый отметил, что грипп в этом году, возможно, может оказаться опаснее коронавируса. По словам Зверева, опасность гриппа возрастает среди школьников, так как они почти не болеют COVID-19. «Вот тогда, наверное, надо будет школьные каникулы продлевать, другие меры принимать, если будет серьезный грипп», — отметил он.
Зверев добавил, что коронавирус останется в человеческой популяции до тех пор, пока 70 процентов населения не переболеет.
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Александр Лукашев также уверен, что большая часть населения встретится с коронавирусом до Нового года, это в первую очередь касается регионов.
В то же время в столице, где первая волна была сильнее, пик будет пройден намного раньше.
За минувшие сутки в России выявлено 13 754 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего заразившихся в Москве (3942), Санкт-Петербурге (638) и Московской области (439). Число смертей от COVID-19 за 14 октября достигло пика — 286.
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Коронавирус , Видео , Новости , Виталий Зверев , РАН , Интерфакс
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