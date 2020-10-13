В среду, 7 октября временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском принял первых пациентов. Чуть позже врачи провели настоящую экскурсию по современному госпиталю, который расположился в Ледовом дворце.

305 коек для лечения больных коронавируом позволят больнице №67 не перепрофилировать мощности и продолжать оказывать плановую медицинскую помощь.

По схожему принципу функционирует госпиталь в Сокольниках. На данный момент к открытию готовятся госпитали в АТЦ «Москва» и ВДНХ.

Наличие резервного конечного фонда позволит сохранять баланс в борьбе с COVID-19 и лечении сезонных болезней. По мнению специалистов, пока в резерв коек будет составлять 30% изоляция жителям столицы не грозит.

При этом нельзя забывать о численности населения Москвы и количестве зараженных. Несоблюдение масочного режима и социальной дистанции может привести к плачевным последствиям.