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Выяснилось, как организован временный COVID-госпиталь в Крылатском 

Анастасия Иванова 4 часа назад
В среду, 7 октября временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском принял первых пациентов. Чуть позже врачи провели настоящую экскурсию по современному госпиталю, который расположился в Ледовом дворце.
305 коек для лечения больных коронавируом позволят больнице №67 не перепрофилировать мощности и продолжать оказывать плановую медицинскую помощь.
По схожему принципу функционирует госпиталь в Сокольниках. На данный момент к открытию готовятся госпитали в АТЦ «Москва» и ВДНХ.
Наличие резервного конечного фонда позволит сохранять баланс в борьбе с COVID-19 и лечении сезонных болезней. По мнению специалистов, пока в резерв коек будет составлять 30% изоляция жителям столицы не грозит.
При этом нельзя забывать о численности населения Москвы и количестве зараженных. Несоблюдение масочного режима и социальной дистанции может привести к плачевным последствиям.
Ранее "Рамблер" сообщал о о том, как на коронавирус повлияет холодная погода.
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Коронавирус , Видео
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