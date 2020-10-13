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Описан случай потери памяти после коронавируса: «Не смогла нарисовать часы» 

Уника Новости 56 минут назад
Женщина потеряла память после коронавируса
Фото: depositphotos.com
Коронавирус может приводить к разным последствиям: от потери обоняния и вкуса до мышечной слабости и даже провалам памяти.
Причем это не обязательно связано с тяжелым течением болезни. На различные проблемы жалуются и люди, которые перенесли заболевание в относительно легкой форме. Врач-невролог из Екатеринбурга Ирина Волкова рассказала нам о феноменальном проявлении пост-ковида у своей пациентки.
Врач-невролог Ирина Волкова.
Молодая женщина 43 лет, по профессии переводчик, в мае перенесла COVID-пневмонию средней степени тяжести, на прием пришла в сопровождении мамы.
— Приятная, с растерянной улыбкой, критикой к своему состоянию, но реально рассказать о себе ничего не может. Кратковременной памяти нет, — рассказывает доктор. — На больничном 4 месяца. Попросила ее нарисовать часы. На одном рисунке круг с глазами, носом и ртом — так рисуют рожицы маленькие дети. На другом — не понятно, что… Ножки от часов.
Тест «Рисование часов» является одним из простейших для определения когнитивных нарушений. Для его проведения нужен лист бумаги и карандаш. Казалось бы, в задании нет ничего сложного: вот циферблат, вот цифры, вот стрелки, но для людей с нарушениями памяти это очень тяжелая задача.
— Какое время вы обычно просите изобразить?
— Надо, чтобы было достаточно легко. К примеру, без двадцати четыре — это сложно, а, скажем, два пятнадцать — проще. То есть, обычно начало какого-то часа.
— Пациентам с какими диагнозами трудно справиться с этим заданием?
— Людям с сосудистой деменцией, болезнью Альцгеймера, Паркинсона. Одна женщина недавно изобразила часы в виде точки и надписи «Коля». Чаще всего пациенты спрашивают: «Вам какие часы нарисовать?» Многие рисуют круг, и на этом все. Предлагаю вспомнить, как выглядит циферблат, цифры, стрелки. Некоторые делают ошибки в расположении стрелок, не могут указать правильное время, пропускают цифры или помещают их вне круга.
Уника Новости
Так пациентка с провалами памяти изобразила часы.
— Это чаще происходит с больными преклонного возраста?
— Увы, нет. Приходит очень много молодых. Мы наблюдаем рост числа пациентов с болезнью Альцгеймера. В нашей клинике в течение пяти лет наблюдалась женщина 48 лет. Она понимала, что с ней происходит, и сама уволилась с работы. За этот период она дважды смогла слетать с пересадкой в Италию к дочери, а потом началось угасание: она стала приходить на прием с мужем, однажды перестала меня узнавать…
— У вашей пациентки, которая перенесла COVID-19, до болезни не было проблем с памятью?
— Не было. Она пришла со словами: «Я не помню, помогите мне!» Мы сделали ей МРТ, провели все необходимые исследования, которые не выявили никакой патологии. Когда я спросила, сколько лет маме, она долго не могла ответить, а вопрос, кто из них старше, вообще привел ее в замешательство.
— У вас есть какое-то объяснение?
— Чаще всего это происходит в результате инсульта или вирусного энцефалита, но у нашей пациентки не было ни того, ни другого. Возможно, причина кроется в гипоксии — кислородном голодании, которое переносят клетки головного мозга во время пневмонии.
К сожалению, для таких случаев не существует волшебной таблетки. С пациенткой занимаются по программе восстановления памяти, мышления, логики, восприятия, чтобы разбудить интерес к жизни. И ритмы отбивают, и проводят ароматерапию. В нашей коллекции запахов больше 80 ароматов. Они будят воспоминания. Психолог уже замечает улучшения: больная стала инициативней в беседе, трактует пословицы, дает развернутые ответы на вопросы, а не только «да» и «нет».
— Она ведь не единственная с жалобами на пост-ковидные проблемы?
— К нам обратился 46-летний больной, у которого развилось обсессивно-компульсивное расстройство. Он каждые две-три минуты тщательно моет руки мылом и стер кожу чуть ли не до мяса…
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Коронавирус , Ирина Волкова
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