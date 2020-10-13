Американские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что пациенты, перенесшие COVID-19, могут заразиться вирусом повторно. При этом болезнь может протекать тяжелее, чем при первом заражении. Исследование опубликовано в журнале The Lancet Infectious Diseases.

В статье разбираются подтвержденные случаи повторного заражения COVID-19 в Соединенных Штатах, Бельгии, Нидерландах, Гонконге и Эквадоре.

Повторные заражения заставляют усомниться в том, что инфекция формирует в организме устойчивый иммунитет. Надежной защитой в будущем, по мнению врачей, может стать только эффективная вакцина, которая должна разрабатываться с учетом новых данных.

До сих пор неизвестно, как долго сохраняются антитела к SARS-CoV-2 и как быстро мутирует вирус. При этом реинфекция коронавирусом пока остается редкостью. Однако из-за того, что многие случаи протекают бессимптомно, не всегда можно узнать, произошло первое или повторное заражение.