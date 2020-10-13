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Доказана возможность повторного и более тяжелого заражения COVID-19 

Анастасия Иванова 52 минуты назад
Американские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что пациенты, перенесшие COVID-19, могут заразиться вирусом повторно. При этом болезнь может протекать тяжелее, чем при первом заражении. Исследование опубликовано в журнале The Lancet Infectious Diseases.
В статье разбираются подтвержденные случаи повторного заражения COVID-19 в Соединенных Штатах, Бельгии, Нидерландах, Гонконге и Эквадоре.
Повторные заражения заставляют усомниться в том, что инфекция формирует в организме устойчивый иммунитет. Надежной защитой в будущем, по мнению врачей, может стать только эффективная вакцина, которая должна разрабатываться с учетом новых данных.
До сих пор неизвестно, как долго сохраняются антитела к SARS-CoV-2 и как быстро мутирует вирус. При этом реинфекция коронавирусом пока остается редкостью. Однако из-за того, что многие случаи протекают бессимптомно, не всегда можно узнать, произошло первое или повторное заражение.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, кого можно считать главными разносчиками коронавируса.
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