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Названы категории людей, которым нельзя делать прививку от COVID-19 

Анастасия Иванова 1 час назад
Стали известны противопоказания для применения вакцины от коронавируса от научного центра "Вектор". К противопоказаниям относят тяжёлые формы аллергических заболеваний, злокачественные заболевания крови и новообразования, а также беременность. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Противопоказаниями для применения вакцины являются: гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжелые формы аллергических заболеваний; реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения; злокачественные заболевания крови и новообразования".

Прививку также нельзя ставить беременным женщинам и в период грудного вскармливания и детям до 18 лет.
Ранее "Рамблер" сообщал о единственном способе, который может остановить COVID-19.
Коронавирус , Видео
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