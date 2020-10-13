Стали известны противопоказания для применения вакцины от коронавируса от научного центра "Вектор". К противопоказаниям относят тяжёлые формы аллергических заболеваний, злокачественные заболевания крови и новообразования, а также беременность. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Противопоказаниями для применения вакцины являются: гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжелые формы аллергических заболеваний; реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения; злокачественные заболевания крови и новообразования".

Прививку также нельзя ставить беременным женщинам и в период грудного вскармливания и детям до 18 лет.