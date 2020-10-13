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Названы категории людей, которым нельзя делать прививку от COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Противопоказаниями для применения вакцины от коронавируса, разработанной научным центром "Вектор", являются тяжёлые формы аллергических заболеваний, острые инфекционные заболевания, злокачественные заболевания крови и новообразования, а также беременность, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Противопоказаниями для применения вакцины являются: гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжелые формы аллергических заболеваний; реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения — прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии; при нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры; иммунодефицит (первичный); злокачественные заболевания крови и новообразования",

— говорится в сообщении.
Кроме того, прививку нельзя ставить беременным женщинам и в период грудного вскармливания, а также детям до 18 лет, уточнили в пресс-службе.
Ожидается, что вакцина "Вектора" будет зарегистрирована 15 октября, отметили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Коронавирус , Видео , Роспотребнадзор
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