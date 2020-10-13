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13 868 новых случая коронавируса выявлено в России 

Анастасия Иванова 3 часа назад
13 868 новых случая коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos
13 868 новых случая коронавируса в 85 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 28,1% не имели клинических проявлений болезни.
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Кроме того, зафиксировано 244 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 550 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 1 326 178 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исхода, выздоровели 1 031 785 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, чтостирка повышает опасность коронавируса.
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