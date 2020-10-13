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Доктор Мясников оценил угрозу заражения COVID-19 от домашних питомцев 

Анастасия Иванова 51 минуту назад
Мясников оценил угрозу заражения COVID-19 от питомцев
Фото: кадр из передачи
Врач и телеведущий Александр Мясников оценил вероятность заражения коронавирусом от домашнего животного.
По словам доктора, достоверных фактов, указывающих на то, что домашние питомцы могут заразить хозяина коронавирусом, нет. При этом специалист уточнил, что кошки и собаки могут болеть коронавирусом.

«С той же примерно симптоматикой, что и мы: чихают, хандрят, отказываются от еды. И не они нас заражают, а мы их!».

Мясников также добавил, что использовать «человеческие» лекарства для лечения или профилактики болезней у животных ни в коем случае не стоит.
Ранее "Рамблер" сообщал, что коронавирус в России обнаружили в пище и воде.
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Коронавирус , Александр Мясников
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