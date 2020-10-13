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Проверена эффективность двух популярных препаратов против коронавируса 

Lenta.ru 3 часа назад
Проверена эффективность двух препаратов против COVID-19
Фото: Layla Aerts / KU Leuven
Вирусологи Левенского католического университета в Бельгии проверили эффективность двух популярных в использовании против коронавируса препаратов: гидроксихлорохина и фавипиравира.
Результаты тестирования, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показали, что первое средство бесполезно в борьбе с COVID-19, а второе эффективно только в высоких дозах. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Исследователи инфицировали хомяков SARS-CoV-2 двумя способами: одним животным вводили большую дозу вируса в нос, а других помещали в одну клетку с зараженным животным. Медикаментозное лечение начинали за час до прямого заражения или за день до контакта с инфицированным хомяком. Через четыре дня после контакта или введения дозы патогена у животных измеряли уровень вируса в организме.
Гидроксихлорохин не дал никакого результата, и ученые не рекомендуют проводить дальнейшие исследования этого препарата как средства против коронавируса. Однако высокие дозы фавипиравира, использующегося в Японии для лечения гриппа, позволили снизить уровень вируса у животных практически до нуля. Низкие дозы не дали такого же эффекта.
По словам ученых, дальнейшие исследования должны будут определить, могут ли люди переносить высокие дозы фавипиравира, и будет ли это средство таким же эффективным для человека.
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