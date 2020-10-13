Подсчитан уровень тревожности россиян из-за COVID-19

Уровень тревожности россиян из-за пандемии коронавируса оказался самым высоким на постсоветском пространстве и достиг максимума 8 апреля. Соответствующее исследование по России, Казахстану, Белоруссии, Армении, Молдавии и Украине провела компания Brand Analytics, передает РБК.

По данным авторов отчета, самыми «тревожными» российскими регионами стали Магаданская область, Чукотский автономный округ, Крым, Курганская область и Еврейская автономная область. Самыми «спокойными» эксперты назвали Чувашию, Карабдино-Балкарию, Псковскую и Сахалинскую области, а также Дагестан.

После пиковых значений в конце марта — начале апреля этот показатель начал снижаться. Так, максимальный индекс в России составлял 190, а минимальный был зарегистрирован к началу августа — ниже 20. В настоящее время он составляет около 30.

В мае вирусолог Алексей Аграновский заявил, что коронавирус привел к изменению информационного поля — люди стали меньше интересоваться насущными поводами. По его мнению, когда в мире объявят о победе над коронавирусом, общество будет другим, не исключено, что оно «даже поумнеет». «Потому что сейчас не только паника идет, но и осмысление происходящего, менее сонное, чем раньше. Более внимательное и собранное осмысление. И это полезно», — заключил он.

В России за последние сутки выявили 13 592 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране зарегистрирован 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 22 722 летальных исходов, еще 1 024 235 человека выздоровели.