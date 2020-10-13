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Коронавирусный нюанс, о котором часто забывают 

Deita.ru и ещё 2 1 час назад
С начала пандемии коронавируса жизнь абсолютного большинства населения планеты ощутимо изменилась. Одну маленькую, но важную деталь этого нового мира напомнит ИА DEITA.RU.
Отовсюду и все без устали напоминают набор правил, которые должны помочь остановить распространение болезни (а если нет новых зараженных, остается просто вылечить старых, и проблема решена). Носить везде маску и желательно перчатки, не подходить к людям, с которыми не живешь, на расстояние ближе 1,5 метра, дезинфицировать все возможные поверхности, не трогать лицо, мыть руки…
Вот последний пункт и имеет этот самый нюанс. Послушавшись врачей мы, приходя домой, сразу как следует моем руки, а затем лицо — только после этого проходим в дом. Только это неправильно.
После того, как человек помыл лицо, возможные вирусы с этого самого лица переместились на руки. И если не помыть руки еще раз, смысл в процедуре в целом ощутимо теряется. Помните об этом.
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Коронавирус , Видео , РИА "Дейта"
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