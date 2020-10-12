Выявлены главные разносчики коронавируса 

Группа ученых из Принстонского экологического института, Калифорнийского университета в Беркли и университета Джонса Хопкинса провели исследование, в результате которого они определили, кто являются главными разносчиками коронавируса. По их мнению, это дети и молодые люди. Об этом сообщает журнал Science.

В процессе исследования специалисты подробно изучили ситуацию с заражением COVID-19 в Индии. Как оказалось, 70% пациентов никого не заразили. Более половины новых случаев заражения спровоцировали 8% из оставшихся. Анализ данных 500 тысяч больных из штатов Тамилнад и Андхра-Прадеш показал, что чаще всего разносчиками заболевания становились дети и молодые люди.

«В целом, среди всех возрастных групп наиболее высоки шансы подхватить заболевание от сверстников»,

— заявили ученые.