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Выявлены главные разносчики коронавируса 

Lenta.ru 2 часа назад
Выявлены главные разносчики коронавируса
Фото: Lenta.ru
Группа ученых из Принстонского экологического института, Калифорнийского университета в Беркли и университета Джонса Хопкинса пришла к выводу, что главными разносчиками коронавируса являются дети и молодые люди. Результаты исследования опубликовал журнал Science.
Изучив ситуацию с заражением коронавирусом в Индии, специалисты установили, что около 70 процентов пациентов с COVID-19 никого не заразили, в то время как всего восемь процентов спровоцировали более половины новых случаев инфицирования. Анализ данных 500 тысяч больных из штатов Тамилнад и Андхра-Прадеш показал, что чаще всего разносчиками заболевания становились дети и молодые люди.

«В целом, среди всех возрастных групп наиболее высоки шансы подхватить заболевание от сверстников», — отметили ученые.

Проанализировав показатели смертности, они также выяснили, что в среднем пациенты с COVID-19 в Индии умирали через восемь дней после госпитализации, в то время как в США больные уходили из жизни через 13 дней.
В пресс-службе Принстонского университета подчеркнули, что до сих пор в мире не проводилось столь масштабных исследований, изучающих распространение заболеваний.
Ранее японские ученые провели исследование и выяснили срок жизни COVID-19 на человеческой коже. Оказалось, что коронавирусы остаются активными дольше, чем другие известные вирусы.
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Коронавирус , Принстонский университет
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