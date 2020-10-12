Ранее завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова Николай Брико
сообщил, что коронавирус вряд ли резко исчезнет, но может стать одним из микроорганизмов, которые вызывают сезонные ОРВИ. Он связал внезапный рост заболеваемости с индивидуальными особенностями организма, дозой вируса, попавшего в организм, и степенью контакта с источником инфекции. Брико добавил, что к скачку заражаемости также привело резкое увеличение контактов на рабочих местах и в общественном транспорте.