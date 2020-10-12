За последние сутки в России выявили 13 592 новых случая коронавируса, умерли сутки 125 пациентов с коронавирусом умерли, еще 3793 выздоровели. Всего с начала пандемии в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 22 722 летальных исхода, еще 1 024 235 человека выздоровели.