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«Вам кранты»: русские рассказали, что стало с европейской медициной во время пандемии 

Диана Товсепова 2 часа назад
«Вам кранты»: что стало с медициной в Европе
Фото: depositphotos.com
Осенью 2020 года система здравоохранения многих государств столкнулась с серьезными трудностями — число больных вирусными инфекциями, среди которых тот самый коронавирус, неуклонно растет. Многие россияне уверены, что в Европе с медициной все гораздо лучше, чем на родине, однако русскоязычные жители западных стран зачастую рассказывают другое.
Так, Юлия — русскоязычный гид в испанской Барселоне. Женщина живет там уже не один год и делится со своими подписчиками реальными рассказами о том, как эта солнечная страна переносит "коронакризис".
Как выяснил "Рамблер", Юлия решила поделиться своим опытом, связанным с испанской медициной.

"Если у вас что то заболело в эпоху коронакризиса в Испании — вам или кранты, или само рассосется…

У ребенка желудок заболел. Обычно теперь велят во всех случаях не ходить самим по поликлиникам, а звонить. Но номер этот дохлый, а поликлиника у нас под домом, хоть в тапочках иди. Очередь на улице, все стоят чинно в метре друг от друга. Внутрь не пускают. Достояла, объяснила. Говорят: ждите, доктор вам перезвонит. Через пару часов звонок. Даю ребенку, пусть сам объясняет. Итог: диагноз по телефону со слов ребенка, парацетамол в зубы и "если что серьезное или само не рассосется, то вам в больницу"…", — рассказала женщина.

В другой раз Юлия сама испытывала серьезное недомогание — сильные боли в животе "как при аппендиците". Тогда ей снова посоветовали подождать "пока рассосется". Недавно у женщины сильно заболело ухо. Тогда ей все же с трудом удалось "выбить" личную встречу с врачом, выписавшим ей капли и парацетамол.
В комментариях многие русскоязычные жители европейских стран подтвердили, что и без того своеобразная западная медицина переживает сейчас непростые времена.
*Прим. ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены. .
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