"Нужно иметь в виду, что результаты на этот счет у разных людей очень разные. Результаты зависят, во-первых, от дозы вируса, который наносится. Чем больше дозу вы нанесли, тем дольше вы будете обнаруживать вирус. Кроме того, зависит, делали ли они это в темноте или на свету. На свету вирус будет значительно более лабильным, потому что он чувствителен к ультрафиолету. Кроме того, в какой среде это все делается, это тоже имеет значение", - прокомментировал Альтштейн заявление ученых.