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Российский эпидемиолог оценил вероятность резкого исчезновения коронавируса 

Lenta.ru и ещё 6 3 часа назад
Коронавирус, вероятно, не сможет резко исчезнуть, как это произошло с возбудителем атипичной пневмонии в начале 2000-х, и станет одним из микроорганизмов, которые вызывают сезонные ОРВИ, рассказал завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова Николай Брико. Его слова приводит «Российская газета».
Похожие трансформации, отметил он, случились с вирусом гриппа, вызвавшим пандемию в 2009-2010 годах.
Брико также объяснил внезапный скачок заболеваемости COVD-19. Он связал рост заболевших с индивидуальными особенностями организма, а также дозой вируса, попавшего в организм человека и степенью контакта с источником инфекции.
Так, резкое увеличение степени контактов на рабочих местах, в общественном транспорте приводит к «существенно возросшей возможности передачи возбудителя воздушно-капельным и контактным путями».

«Несоблюдение масочного режима и дистанцирования привело к существенно возросшей возможности передачи возбудителя воздушно-капельным и контактным путями», — подчеркнул ученый.

Ранее японские ученые установили, что коронавирус может сохранять жизнеспособность на человеческой коже до девяти часов. Он остается активным дольше, чем другие вирусы.
В России за последние сутки выявили 13 592 новых случая заражения коронавирусом. Наибольшее число случаев — в Москве (4395), Санкт-Петербурге (538) и Московской области (440).
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Комментарии 3
Коронавирус , Видео , Николай Брико , "Российская газета"
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