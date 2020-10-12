Психиатр раскрыл связь стресса с коронавирусом 

«Стресс влияет на нашу иммунную систему. Заражение коронавирусом — это всегда индивидуальный процесс. Кому-то нужен один вирус, кому-то десять, и он может не заболеть. А кто-то от одного вируса [заболевает — ГМ]. Я очень условно говорю. Всегда есть сопротивляемость организма, устойчивость организма. Стресс, конечно же, может на это повлиять. Но это косвенное влияние. Стресс может менять поведение человека. Человек сгоряча прекратить выполнять все противоэпидемические меры, не выдерживать дистанцию».