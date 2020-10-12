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Психиатр раскрыл связь стресса с коронавирусом 

Говорит Москва и ещё 4 5 часов назад
Психиатр раскрыл связь стресса с коронавирусом
Фото: Говорит Москва
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал главный внештатный психиатр столичного департамента здравоохранения Георгий Костюк. По его словам, стресс, в частности, способен увеличить риск заболевания коронавирусом.

«Стресс влияет на нашу иммунную систему. Заражение коронавирусом — это всегда индивидуальный процесс. Кому-то нужен один вирус, кому-то десять, и он может не заболеть. А кто-то от одного вируса [заболевает — ГМ]. Я очень условно говорю. Всегда есть сопротивляемость организма, устойчивость организма. Стресс, конечно же, может на это повлиять. Но это косвенное влияние. Стресс может менять поведение человека. Человек сгоряча прекратить выполнять все противоэпидемические меры, не выдерживать дистанцию».

Как считает Костюк, «стресс влияет на всё». В том числе, и на коронавирус.
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Коронавирус , Новости , Георгий Костюк , Радиостанция "Говорит Москва"
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