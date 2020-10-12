Выяснилось, сколько коронавирус живет на коже

Исследования в Медицинском университете Киото показали, что коронавирус способен сохраняться на коже в среднем около девяти часов. Именно в течение этого времени он продолжает оставаться опасным для человека.

Учёные выяснили, что выживаемость коронавируса в таких условиях в несколько раз выше, чем у вирусов гриппа, которые исчезают с кожи человека за 1–2 часа, пишет ТАСС.

Специалисты провели ряд экспериментов, в ходе которых на образцы кожи человека помещалось по 100 тысяч образцов вирусов гриппа и коронавирусов, и учёные следили за тем, как быстро они исчезают.

В отличие от вирусов гриппа коронавирусы держались на поверхности кожи от шести до одиннадцати часов, в среднем они пропадали за девять часов.

Также учёные выяснили, что обработка 80-процентным этанолом убивает все коронавирусы на коже человека примерно за 15 секунд. Их число также можно уменьшить в 100 раз, если просто вымыть руки под проточной водой, а мытьё рук с мылом позволяет сократить число вирусов до 0,0001%.