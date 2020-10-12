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Россияне назвали самый эффективный способ защиты от COVID-19 

РИА Новости 2 часа назад
Больше трети россиян считают самым эффективным способом защиты от коронавируса ношение маски и социальную дистанцию, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Как самый действенный способ защиты от коронавируса 36% респондентов отметили масочный режим и соблюдение социальной дистанции", — говорится в отчете по итогам исследования, в ходе которого в октябре было опрошено более 5 тысяч человек.

Кроме того, 22% опрошенных указали, что лучшей профилактикой для них является массовая вакцинация. 16% жителей России отметили эффективность введения карантина и пропускного режима, а 15% — эффективность перевода сотрудников на дистанционный формат работы.
При этом каждый пятый опрошенный (21%) указал, что никаких мер защиты от вируса вводить не надо.

"В варианте "Другое" респонденты чаще всего указывали, что для борьбы с распространением коронавируса необходимо закрыть границы страны, а также отмечали эффективность всех мер сразу", — добавляется в отчете.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Видео , РИА Новости
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