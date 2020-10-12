Названы сроки снижения заболеваемости COVID в РФ 

Число новых случаев коронавируса в России, вероятно, уменьшится и достигнет летних показателей к февралю-марту 2021 года. Такие сроки назвал замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 24».

«Эпидпроцесс не прекратится, еще даже не завершилась первая волна. Сезонный рост заболеваемости продлится, окончательная стабилизация, и снижение начнется, на мой взгляд, не раньше февраля-марта», — сказал Горелов.

Он объяснил, что примерно три недели в России будут сохраняться текущие показатели, после чего число новых случаев заражения начнет сокращаться, и процесс продлится до начала весны.

По словам Горелова, это связано с тем, что переболело около одного процента населения, и процесс может затянуться, если граждане не будут соблюдать меры безопасности. Он указал на важность ношения масок и перчаток, соблюдение дистанции и использование санитайзеров.

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что риск возникновения новой волны коронавируса в России существует. Она объяснила, что все может быть, пока у большей части россиян не появятся защитные антитела к коронавирусу.

За последние сутки в России выявили 13 592 новых случая коронавируса, умерли сутки 125 пациентов с коронавирусом умерли, еще 3793 выздоровели. Всего с начала пандемии в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 22 722 летальных исхода, еще 1 024 235 человека выздоровели.