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Вирусолог оценил исследование о трех новых симптомах COVID-19

РИА Новостииещё 9
4 часа назад
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с РБК оценил данные британских исследователей о новых симптомах COVID-19.
"Из тех < >, что тут указаны, действительно, необычными являются волдыри на ногах < > Это вызывает интерес, тут речь может идти о новых вариантах вируса", — сказал он.
Врач отметил, что два других симптома, описанные в докладе ученых (указать каких ученых) — боль в мышцах и утомляемость — уже известны медикам, и являются типичными для респираторных вирусных инфекций.
Специалист также добавил, что на данный момент возможные проявления инфекции уже изучены, поэтому новые симптомы могут свидетельствовать о существовании других вариантов заболевания.
По данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 37 миллионам. За последние сутки выявили свыше 242 тысяч новых случаев COVID-19.
Коронавирус,Анатолий Альтштейн,РБК,
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