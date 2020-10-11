Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с РБК оценил данные британских исследователей о новых симптомах COVID-19.

"Из тех < >, что тут указаны, действительно, необычными являются волдыри на ногах < > Это вызывает интерес, тут речь может идти о новых вариантах вируса", — сказал он.

Врач отметил, что два других симптома, описанные в докладе ученых (указать каких ученых) — боль в мышцах и утомляемость — уже известны медикам, и являются типичными для респираторных вирусных инфекций.

Специалист также добавил, что на данный момент возможные проявления инфекции уже изучены, поэтому новые симптомы могут свидетельствовать о существовании других вариантов заболевания.