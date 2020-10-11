Эпидемиолог дал неутешительный прогноз

Эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов в беседе с "Комсомольской правдой" высказал мнение, что люди никогда не будут жить так, как прежде, из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Эта эпидемия все изменила. Она изменила характер работы, характер взаимоотношений людей. Ничего не проходит бесследно", — отметил он.

Фаворов напомнил о работе американских ученых, которые изучали влияние пандемии на психику людей. Он отметил, что эпидемия оказала огромное влияние как на физическое здоровье, так и на социальную психологию.

Эпидемиолог также предположил, что в конце 2020 и начале 2021 года мир "перенесет высокую вспышку" коронавирусной инфекции.

"Соответственно, в 21-22-й годах — вспышку относительно небольшую. Значит, летом 2022-го ситуация стабилизируется…", — заявил Фаворов.

Всего в мире насчитывается более 36,7 миллиона случаев коронавирусной инфекции, погибло более миллиона человек. В России с начала эпидемии зарегистрировано 1 298 718 заразившихся, умерли 22 597 человек, вылечились более миллиона человек. За последние сутки в России выявлено 13 634 случая.