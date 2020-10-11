Как вести себя в офисе во время пандемии

Руководитель отдела НИИ эпидемологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал о правилах поведения, которые стоит соблюдать россиянам, работающим в офисе во время пандемии.

Во-первых, важно систематически обрабатывать рабочее место дезинфицирующим средством и носить маску и перчатки, если в офисе регулярно появляются посторонние люди. Во-вторых, нужно избегать контактов с людьми, которые кашляют или чихают.

«Если в офисе работает постоянный коллектив, 5-10 сотрудников, вы доверяете друг другу, то человек с недомоганием сам предупреждает своих коллег. В этом случае маски можно не носить», — уточнил врач.

Кроме того, Александр Бутенко порекомендовал сохранять оптимизм и не поддаваться панике.