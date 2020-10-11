Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам рассказали, как вести себя в офисе во время пандемии 

Полина Алферова 56 минут назад
Как вести себя в офисе во время пандемии
Фото: РИА Новости
Руководитель отдела НИИ эпидемологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал о правилах поведения, которые стоит соблюдать россиянам, работающим в офисе во время пандемии.
Во-первых, важно систематически обрабатывать рабочее место дезинфицирующим средством и носить маску и перчатки, если в офисе регулярно появляются посторонние люди. Во-вторых, нужно избегать контактов с людьми, которые кашляют или чихают.

«Если в офисе работает постоянный коллектив, 5-10 сотрудников, вы доверяете друг другу, то человек с недомоганием сам предупреждает своих коллег. В этом случае маски можно не носить», — уточнил врач.

Кроме того, Александр Бутенко порекомендовал сохранять оптимизм и не поддаваться панике.
Ранее «Рамблер» писал, что названа причина осложнений COVID-19 у молодых людей.
Видео дня. Что будет с телом, если заняться скандинавской ходьбой
Коронавирус , Александр Бутенко , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проценко рассказал, когда закончится пандемия
Проценко рассказал, когда закончится пандемия
Почему начинает выпирать косточка на стопе
Почему начинает выпирать косточка на стопе
У русского препарата от COVID-19 нашли побочный эффект
У русского препарата от COVID-19 нашли побочный эффект
Стало известно, что будет с коронавирусом в холода
Стало известно, что будет с коронавирусом в холода
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Как мы ежедневно гробим свою поджелудочную
08:10
Как мы ежедневно гробим свою поджелудочную
Болезни и лекарства
Почему начинает выпирать косточка на стопе
06:10
Почему начинает выпирать косточка на стопе
Болезни и лекарства ЗОЖ
Почему вредно спать на правом боку
02:54
Почему вредно спать на правом боку
ЗОЖ
Что будет с телом, если заняться скандинавской ходьбой
08:47
Что будет с телом, если заняться скандинавской ходьбой
ЗОЖ
Раскрыта опасность чеснока
07:18
Раскрыта опасность чеснока
ЗОЖ
Проценко рассказал, когда закончится пандемия
00:58
Проценко рассказал, когда закончится пандемия
Коронавирус
Стало известно, что будет с коронавирусом в холода
00:57
Стало известно, что будет с коронавирусом в холода
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение