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Названа неожиданная причина осложнений COVID-19 у молодых 

РИА Новости и ещё 7 7 часов назад
Названа причина осложнений COVID-19 у молодых
Фото: РИА Новости
Ученые обнаружили иммунное заболевание, которое может осложнять протекание COVID-19 у молодых людей, сообщает Verdens Gang.
Специалисты из Университета Бергена изучили факторы, препятствующие возможностям иммунной системы отвечать на распространение вируса по организму.
Выяснилось, что у 10 процентов пациентов с тяжелыми симптомами в крови присутствовали специфические антитела, действующие в качестве ингибиторов для интерферонов. Таким образом организм сам затрудняет работу белков, которые выделяются клетками для борьбы с вирусом.
Исследователи указали на то, что человек часто может не знать о присутствии у него подобной иммунной проблемы. По мнению ученых, полученные данные позволяют сделать выводы о причинах развития осложнений у пациентов, не входящих ни в одну из групп риска.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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