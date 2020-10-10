Названа причина осложнений COVID-19 у молодых

Ученые обнаружили иммунное заболевание, которое может осложнять протекание COVID-19 у молодых людей, сообщает Verdens Gang.

Специалисты из Университета Бергена изучили факторы, препятствующие возможностям иммунной системы отвечать на распространение вируса по организму.

Выяснилось, что у 10 процентов пациентов с тяжелыми симптомами в крови присутствовали специфические антитела, действующие в качестве ингибиторов для интерферонов. Таким образом организм сам затрудняет работу белков, которые выделяются клетками для борьбы с вирусом.

Исследователи указали на то, что человек часто может не знать о присутствии у него подобной иммунной проблемы. По мнению ученых, полученные данные позволяют сделать выводы о причинах развития осложнений у пациентов, не входящих ни в одну из групп риска.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.