Проценко рассказал, когда закончится пандемия 

Главврач Коммунарки обратился ко всем жителям нашей страны с просьбой соблюдать масочный режим. Эта мера не работает в ста процентах случаев, но минимизировать риски поможет, заявил Денис Проценко.

Сам врач переболел в первую волну распространения коронавируса. Он легко перенес болезнь. Проценко изолировался в своем рабочем кабинете и продолжал оттуда руководитель врачами.

Врач призывает всех обрабатывать руки антисептиком. Сам он, несмотря на наличие антител, регулярно пользуется санитайзером.

«Если будем за собой следить, то у нас в результате определенного количества времени может выработаться массовый иммунитет, у 60 процентов», — заявил врач в программе «Специальный гость».

А вот Денис Проценко поделился историей, как известные люди, возвращавшиеся с недели моды в Милане весной, попадая в госпиталь, потом из него сбегали. Такое безответственное отношение к себе и близким удивило врача.