Названы новые симптомы коронавируса 

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Боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут свидетельствовать о заражении коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на доклад британских ученых для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).

Специалисты отметили, что симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста инфицированных и особенностей органзма.

Министерство здравоохранения Великобритании приняло решение не вносить новые симптомы в список индикаторов COVID-19, чтобы не перегружать центры тестирования.

Сейчас в стране тремя официально признанными признаками заболевания являются высокая температура, продолжительный кашель и потеря или изменение обоняния.