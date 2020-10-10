Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы новые симптомы коронавируса 

РИА Новости и ещё 1 46 минут назад
Названы новые симптомы коронавируса
Фото: РИА Новости
Боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут свидетельствовать о заражении коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на доклад британских ученых для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).
Специалисты отметили, что симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста инфицированных и особенностей органзма.
Министерство здравоохранения Великобритании приняло решение не вносить новые симптомы в список индикаторов COVID-19, чтобы не перегружать центры тестирования.
Сейчас в стране тремя официально признанными признаками заболевания являются высокая температура, продолжительный кашель и потеря или изменение обоняния.
Последние новости
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах
Коронавирус , Daily Mail
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У русского препарата от COVID-19 нашли побочный эффект
У русского препарата от COVID-19 нашли побочный эффект
Доказан способ уберечься от коронавируса
Доказан способ уберечься от коронавируса
Стало известно, что будет с коронавирусом в холода
Стало известно, что будет с коронавирусом в холода
Как самостоятельно вылечить грибок ногтей
Как самостоятельно вылечить грибок ногтей
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Как мы ежедневно гробим свою поджелудочную
08:10
Как мы ежедневно гробим свою поджелудочную
Болезни и лекарства
Почему начинает выпирать косточка на стопе
06:10
Почему начинает выпирать косточка на стопе
Болезни и лекарства ЗОЖ
Почему вредно спать на правом боку
02:54
Почему вредно спать на правом боку
ЗОЖ
Что будет с телом, если заняться скандинавской ходьбой
08:47
Что будет с телом, если заняться скандинавской ходьбой
ЗОЖ
Раскрыта опасность чеснока
07:18
Раскрыта опасность чеснока
ЗОЖ
7 причин, почему у вас мерзнут руки
06:47
7 причин, почему у вас мерзнут руки
ЗОЖ
Что нужно знать людям с отрицательным резус-фактором
02:34
Что нужно знать людям с отрицательным резус-фактором
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение