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Названы места, где легче всего заразиться COVID-19

Anews
4 часа назад
Эпидемиолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, где эпидемия коронавируса распространяется наиболее активно. В беседе с URA.RU cпециалист назвал Топ-5 мест, сильнее всех угрожающих заражением COVID-19.

5 место. Семья

В кругу семьи мы привыкли ощущать себя спокойно, плюс, «чужих» тут обычно не бывает. Но, с другой стороны, такая обстановка расслабляет, и те, кто бережётся во внешнем мире, в окружении родных могут и не вспоминать о мерах безопасности. Аграновский советует воздерживаться от семейных сборов и уделять особое внимание пожилым членам.

4 место. Образовательные учреждения

С одной стороны, в образовательных учреждениях принимаются различные меры предосторожности, да и дети переносят коронавирус, как правило, легко. Тем не менее, последние события показывают, что меры эти далеко не всегда эффективны, а учащиеся за счёт большого количества бессимптомных являются эффективными переносчиками инфекции.

3 место. Общепит

Кафе, рестораны, и т.д. - всё это зоны «повышенной опасности». Да, работники следят за чистотой поверхностей (по крайней мере, должны это делать), но поток людей есть поток людей. А уж если добавить скученность недаром в последнее время часто поднимаются скандалы с желанием властей закрыть маленькие и уютные частные бары.

2 место. Небольшие магазины

Тут логика проста - ещё больше поток людей, чем в общепите, ещё меньше возможностей следить за социальной дистанцией. Аграновский советует временно избегать популярные торговые точки, или хотя бы выбирать те, которые попросторнее.

1 место. Общественный транспорт

Ну и ожидаемый победитель - пожалуй, самое очевидное место. Большое скопление людей в тесноте угрожает заражением через контакт, плюс, много поручней, за которые все хватаются, а мыть их в процессе езды некому - так что и с поверхности подхватить болезнь проще простого.
  1. «Если в общественном транспорте много народу (а с этим бороться никак невозможно), он является местом повышенной опасности. А люди будут ездить», - говорит Аграновский.
Помимо этого, Аграновский рассказал, как, по его мнению, поведёт себя эпидемия в дальнейшем:
«Коронавирус в нашей популяции, видимо, очень надолго. Вопрос в том, насколько будет существенен прирост заболевших, и сколько будет тяжелых случаев. Насчет тяжелых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет. За год будет существенное ослабление этой истории. И биологически, и информационно. Может, к лету».
Коронавирус,
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