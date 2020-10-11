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Названа наиболее подверженная смерти от коронавируса категория россиян 

Lenta.ru и ещё 20 3 часа назад
Названы люди, наиболее рискующие погибнуть от ковид
Фото: Lenta.ru
В Минздраве рассказали, какая категория россиян больше подвержена тяжелому течению болезни и чаще умирает от коронавируса. Об этом в воскресенье, 11 октября, со ссылкой на заместителя министра здравоохранения России Олега Салагая сообщает РИА Новости.
По словам замминистра, были проведены исследования на почти 400 тысячах пациентов, которые показали, что люди с ожирением тяжелее других переносят COVID-19. У этой категории граждан вероятность попадания в больницу выше на 113 процентов. Кроме того, они на 74 процента чаще оказываются в реанимации, и вероятность смерти при этом выше на 48 процентов.
Салагай отметил, что уменьшение избыточной массы тела можно считать эффективным средством профилактики коронавирусной инфекции и ее негативных последствий.
Министр рассказал, что каждый может самостоятельно выяснить, есть ли у него лишний вес. Для этого нужно разделить массу тела (в киллограммах) на рост в квадрате (в метрах), если полученная величина составляет свыше 25, нужно начинать следить за своим весом.
Медик порекомендовал снижать массу тела, контролируя употребление газированных напитков и кондитерских изделий, а также других продуктов, являющихся источником быстрых и легких сахаров. Заявление заместителя министра здравоохранения было приурочено ко Всемирному дню борьбы с ожирением.
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Комментарии 1
Коронавирус , Новости , Олег Салагай , Минздрав РФ , РИА Новости
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