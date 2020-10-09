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Глава Роспотребнадзора рассказала о реакции на введенную ей вакцину от COVID-19 

Lenta.ru 2 часа назад
Глава Роспотребнадзора рассказала о реакции на вакцину
Фото: РИА Новости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая ранее привилась от COVID-19 вакциной центра «Вектор», рассказала о реакции организма на препарат. Она утверждает, что после вакцинации у нее появились антитела к коронавирусу. Об этом Попова заявила в эфире «Первого канала».
«Мне точно ввели вакцину [а не плацебо], потому что сегодня я, человек, не болевший вирусом — и это показывают анализы, не встречалась с живым вирусом, но титры меня очень обнадеживают», — сказала Попова, подчеркнув, что после введения вакцины чувствует себя хорошо.
Также глава Роспотребнадзора отметила, что таких реакций, как подъем температуры или ощущение недомогания, у нее после вакцинации не было.
Ранее в интервью Наиле Аскер-заде для телеканала «Россия 1» Попова объясняла, что привилась от коронавируса в рамках исследований препарата. Вместе с ней вакцинацию прошла вице-премьер Татьяна Голикова. «Вакцина была сделана нам как добровольцам, как участникам исследования и сегодня мы уже получили вторую порцию, дозу вакцины», — говорила Попова.
Препарат центра «Вектор», получивший название «ЭпиВакКорона», стал второй российской вакциной от коронавируса. Первая была разработана центром имени Гамалеи, ее запустили в производство 15 августа. Препарат назвали «Спутник V». Первыми прививку получат врачи и граждане из групп риска, массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году.
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Комментарии 3
Коронавирус , Анна Попова , Татьяна Голикова , Роспотребнадзор
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