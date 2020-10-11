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Назван лучший способ профилактики коронавируса 

Lenta.ru и ещё 13 5 часов назад
Назван лучший способ профилактики коронавируса
Фото: Lenta.ru
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал лучший способ профилактики коронавируса. Запись интервью доктора опубликована на его YouTube-канале.
По его словам, эффективнее всего помогают занятия футболом. Комаровский объяснил, что тяжесть заболевания зависит не только от возраста человека, но и от того, сколько вирусов попадает в организм. Он отметил, что под открытым небом люди не могут получить большую дозу вируса, а в закрытых помещениях, напротив, вероятность заразиться довольно высока. Врач также добавил, что сейчас людям обязательно следует встречаться на открытых пространствах.
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Коронавирус , Новости , Евгений Комаровский
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