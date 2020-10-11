Назван лучший способ профилактики коронавируса 

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал лучший способ профилактики коронавируса. Запись интервью доктора опубликована на его YouTube-канале.

По его словам, эффективнее всего помогают занятия футболом. Комаровский объяснил, что тяжесть заболевания зависит не только от возраста человека, но и от того, сколько вирусов попадает в организм. Он отметил, что под открытым небом люди не могут получить большую дозу вируса, а в закрытых помещениях, напротив, вероятность заразиться довольно высока. Врач также добавил, что сейчас людям обязательно следует встречаться на открытых пространствах.