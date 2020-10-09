Почки и сосуды: какие болезни убивают при COVID-19

Болезни почек и сосудистые заболевания повышают риск смерти при COVID-19 в несколько раз, предупреждают ученые из США. Также они выявили и другие болезни, влияющие на выживаемость. Исследователи надеются, что эти данные позволят разработать меры, которые защитят пациентов из группы риска.

Ученые из Государственного медицинского колледжа Пенсильвании рассчитали, насколько различные хронические болезни повышают риск смерти при COVID-19. Наиболее опасны оказались болезни почек и сердечно-сосудистые заболевания. Авторы работы надеются, что их результаты помогут другим специалистам в области здравоохранения улучшить уход за пациентами и разработать меры, которые будут направлены на работу с группами повышенного риска. Исследование было опубликовано в журнале PLOS ONE.

Авторы работы провели мета-анализ исследований, опубликованных с декабря 2019 года по начало июля 2020 года, чтобы определить, какие хронические состояния у попавших в больницу пациентов с COVID-19 ставят их жизнь под угрозу.

Они обратили внимание на 11 сопутствующих заболеваний, которые повышают риск тяжелого течения болезни и смерти среди пациентов. В список вошли сердечно-сосудистые заболевания, диабет, высокое кровяное давление, рак, хроническая почечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких, инсульт, застойная сердечная недостаточность, астма, хронические заболевания печени и ВИЧ/СПИД.

Всего были проанализированы данные более 65 тыс. пациентов, полученные в результате 25 исследований, проведенных во всем мире. Средний возраст пациентов в отобранных исследованиях составил 61 год. Они обнаружили, что некоторые ранее существовавшие заболевания в большей степени, чем другие, влияли на выживаемость. Так, по сравнению с госпитализированными пациентами с COVID-19, не имевшими ранее существовавших заболеваний,

у пациентов с диабетом и раком вероятность смерти была в 1,5 раза выше, у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, застойной сердечной недостаточностью и болезнями сосудов мозга в два раза выше, а у пациентов с хроническими заболеваниями почек в три раза выше.

Астма и ВИЧ/СПИД при этом не давали значимого вклада в смертность. ХОБЛ повышала риски менее чем в 1,5 раза, хронические болезни печени — в 1,7 раза.

«Данное исследование предполагает, что эти хронические заболевания не просто чаще встречаются среди пациентов с COVID-19, но их присутствие — важный признак более высокого риска смерти, — говорит доктор Пэдди Ссентонго, один из авторов работы. — Во всем мире и, в частности, в США в связи с присутствием коронавируса эта связь становится чрезвычайно важной».

«Несмотря на то, что в медицинском сообществе распространены отдельные данные о влиянии этих факторов риска на смертность от COVID-19, наш систематический обзор и мета-анализ на сегодняшний день являются наиболее полной попыткой количественной оценки риска, — отмечает профессор Вернон Чинчилли, ведущий автор исследования. —

Поскольку пандемия COVID-19 продолжается и, вероятно, сохранится в 2021 году, мы ожидаем, что наша работа будет полезна для других исследователей».

Предыдущие исследования, в которых изучалась связь между ранее существовавшими хроническими заболеваниями и смертностью от COVID-19, имели ограничения по количеству включенных стран, проанализированных работ и числу изученных заболеваний, отмечают ученые.

«Мы использовали комплексный глобальный подход к этому исследованию, изучив 11 хронических заболеваний и включив в него пациентов с четырех частей света: Азии, Европы, Северной Америки и Африки, — говорит Ссентонго. — Исследования показывают, что SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, может стать сезонной инфекцией и потребовать ежегодной вакцинации. После того, как эффективная вакцина будет доступна, лица, подверженные высокому риску, в том числе и с указанными заболеваниями, должны получить приоритет вакцинации, чтобы снизить риск смерти».

Ссентонго надеется, что выводы их команды окажутся полезны в разработке глобальных стратегий профилактики и лечения. Однако для более полного понимания рисков и последствий для здоровья необходимы дополнительные исследования, учитывающие расу, этническую принадлежность и другие факторы.