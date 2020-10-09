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12 126 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Анастасия Иванова 59 минут назад
12 126 новых случаев коронавируса в 85 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 27% не имели клинических проявлений болезни.
стопкоронавирус.рф
Кроме того, зафиксировано 201 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 7 092 человека.
Таким образом, на сегодняшний день в РФ выявлено 1 272 238 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, выздоровело 1 009 421 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о приборе для определения первых признаков COVID.
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