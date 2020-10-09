Врачи ответили на данные о «побочках» средства от COVID

Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак и заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова рассказали о побочных эффектах, которые могут возникнуть после приема нового средства от коронавируса.
Врачи считают, что к данным о побочных эффектах необходимо относиться критически. Ведь фавипиравир — это единственное средство от коронавирусной инфекции в России, которое «хоть как-то воздействует» на вирус, отметил Бабак. Врач объяснил, что побочные эффекты зависят от дозы лекарства.
«Все, что находят, находят тогда, когда превышаются дозы», — сказал эксперт.
Кожевникова, в свою очередь, подчеркнула, что, если были обнаружены какие-то побочные эффекты, то «это не значит, что причиной был прием именно этого препарата». Иногда побочные эффекты проявляются без особых на то условий.
«Это обычное явление, нужно относиться к этому очень критически, устанавливать причинно-следственную связь», — пояснила специалист.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие именно побочные эффекты вызывает российский препарат.