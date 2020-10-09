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Названы способы уберечься от коронавируса в общественном транспорте 

Lenta.ru 4 часа назад
Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский назвал способы уберечься от коронавируса в общественном транспорте в беседе с радио Sputnik.
По его словам, необходимо надевать защитную маску за несколько сотен метров до входа в метро либо на остановке автобуса, так как там скапливается большое количество людей. Также в маске следует находиться все время пребывания в транспорте.
Эксперт порекомендовал надевать и перчатки, либо как можно меньше касаться предметов и при первой же возможности вымыть руки.
Покровский также посоветовал открывать окно в общественном транспорте.

«Проветривание — один из способов, который снижает вероятность заражения. Хуже, когда окна закрыты, воздух спертый. Тут, конечно, более выгодная позиция у вируса. С другой стороны, можно и простудиться, все должно быть в разумных пределах»,

— пояснил он. Кроме того, Покровский призвал соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что статистика по коронавирусу в России является поводом для серьезной обеспокоенности. Он призвал граждан соблюдать меры предосторожности и напомнил, что российская система здравоохранения мобилизована и переналажена под потребности пандемии. По словам представителя Кремля, это позволяет увереннее чувствовать себя на фоне растущей угрозы.
За последние сутки в России выявили 11 493 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 054 человека, умерло 191. С начала пандемии выявлено 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах и 22 056 летальных исходов. Число выздоровевших россиян превысило миллион человек и составляет 1 002 329.
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Комментарии 5
Коронавирус , Видео , Вадим Покровский , Дмитрий Песков , Роспотребнадзор , ИА Sputnik
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