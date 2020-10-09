Ранее в Росздравнадзоре
обнаружили у препарата от коронавируса фавипиравира и средств на его основе побочный эффект, который проявляется в виде нарушения моторных функций организма. По словам врача, фармаколога, доцента факультета здравоохранения норвежского университета ОслоМет Юрия Киселева
, предупреждение о новых побочных эффектах появилось в инструкции к японскому препарату «Авиган», действующим веществом которого является фавипиравир. Он добавил, что прием лекарства может привести к нарушению двигательных функций и повышению риска падений, однако связь подобных явлений с фавипиравиром еще не доказана.