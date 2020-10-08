Доказан способ уберечься от коронавируса 

Ученые Бирмингемского Университета в Великобритании доказали, что прием витамина D при его дефиците может быть способом уберечься от заражения коронавирусом. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов medRxiv.

Исследователи выяснили, что медицинские работники, изолировавшиеся после развития симптомов COVID-19, с большей вероятностью страдали от дефицита витамина D. Специалисты проанализировали образцы крови 392 медицинских работников на наличие антител к SARS-CoV-2 и содержание витамина D. 55 процентов человек имели антитела к коронавирусу, а 61 процент испытывали дефицит витамина.

Те, у кого наблюдался дефицит, чаще всего сообщали о таких симптомах, как ломота, боль в теле или лихорадка. Ученые пришли к выводу, что дефицит витамина D повышает восприимчивость к вирусу.

Некоторое время назад исследователи из Медицинской школы Бостонского университета выяснили, что среди зараженных коронавирусом пациентов с нормальным уровнем витамина D в крови значительно меньше тяжелых случаев и летальных исходов.