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Вирусолог назвал особенность осенней волны коронавируса в России 

Lenta.ru и ещё 13 3 часа назад
Сценарий осенней волны коронавируса в России похож на западный. Такую особенность назвал вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, передает URA.RU.
По мнению Альтштейна, это сходство четко иллюстрируется уровнем смертности. Он объяснил, что раньше из-за высокого числа летальных исходов ситуация была «совершенно страшная и там, и там», однако сейчас она развивается приблизительно на одном уровне.
Вирусолог указал на то, что на западе весной летальность была 10-15 процентов, а сейчас она меньше одного процента. В России летальность на уровне 1,5 процента, большой разницы между ними нет, отметил Альтштейн. Он заявил, что летальность и дальше будет снижаться, потому что вирус становится менее патогенным, а медицина развивается.
Ранее вирусолог Александр Лукашев заявил, что значительная часть населения России столкнется с коронавирусом до конца года, если заболеваемость продолжит расти такими же темпами. Он объяснил, что не все россияне обязательно заболеют, потому что большая часть случаев бессимптомная, и подчеркнул, что люди почти перестанут замечать коронавирус, когда он станет сезонным заболеванием.
За последние сутки в России выявили 12 126 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель — ранее максимальный суточный прирост был зафиксирован 11 мая, тогда зафиксировали 11 656 случаев. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 1 272 238 случаев коронавируса, из них 1 009 421 человек выздоровел, 22 257 человек скончались.
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Комментарии
Коронавирус , Видео , Анатолий Альтштейн , РИА Ura.ru
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