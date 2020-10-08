Назван процент тяжело переболевших COVID-19 детей 

Александр Горелов. Более 47 тысяч детей в России перенесли COVID-19 за первое полугодие 2020 года, тяжелое течение было у 0,2%, заявил замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора

"За первое полугодие 2020 года в РФ зарегистрировано 47253 случая COVID-19 у детей, что в целом составило 8,2% от общего числа заболевших COVID-19 в России", — сказал Горелов на конференции "Молекулярная диагностика и биобезопасность".

Он уточнил, что гендерных различных по заболеваемости коронавирусом среди детей не отмечалось, а заболеваемость регистрировалась во всех возрастных категориях.

"У детей в основном преобладали среднетяжелые и легкие формы заболевания. Тяжелая форма инфекции регистрировалась только у 0,2% детей в когорте заболевших в РФ", — пояснил Горелов.

Он подчеркнул, что при этом потеря обоняния и вкуса отмечалась у детей достаточно редко.