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«Мало было весны?»: врач обратился к поехавшим на курорты россиянам 

Анастасия Иванова 1 час назад
Заведующий отделением в Диагностическом центре №5 Денис Прокофьев возмутился поведением россиян, которые поехали на отдых во время пандемии коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Рамблер" делится мнением врача.

"Анапа, Сочи, Ялта, Гурзуф, Лазаревское, Алушта, Балаклава, Ессентуки, Адлер, Зеленоградск, Светлогорск и д.р. курортный города России…у меня к Вам люди один вопрос, зачем Вы поехали туда?" — возмутился медик.

По мнению Дениса Прокофьева, люди во всех регионах должны были соблюдать "жесткий карантин". Он осудил россиян за желание искупаться в море, когда риск распространения инфекции очень высок.

"Мало было весны?…деньги нужно было потратить, их же много после удаленки?..в море людям захотелось покупаться!".

"У Вас дома огромный запас лекарств: клексан, ремдесивир, тазоцин — все в наличии, да?…Не страшно, не верите — вместо вечера у телевизора езжайте на машине к любому АКТЦ или например ГКБ 40, и Вы все поймете…То, что уже началось, больше похоже на "естественный отбор", где вопросов к вирусу гораздо больше, чем схем лечения!".

В комментариях согласились с мнением врача. Некоторые рассказали, что в их городе ситуация с коронавирусом ухудшилась:

"Вот благодаря отдыхающим в нашей "деревне" теперь творится ужас. В больнице все забито", — написала жительница Ессентуков.

Комментарии 185
Коронавирус , Видео
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