"Анапа, Сочи, Ялта, Гурзуф, Лазаревское, Алушта, Балаклава, Ессентуки, Адлер, Зеленоградск, Светлогорск и д.р. курортный города России…у меня к Вам люди один вопрос, зачем Вы поехали туда?" — возмутился медик.
"Мало было весны?…деньги нужно было потратить, их же много после удаленки?..в море людям захотелось покупаться!".
"У Вас дома огромный запас лекарств: клексан, ремдесивир, тазоцин — все в наличии, да?…Не страшно, не верите — вместо вечера у телевизора езжайте на машине к любому АКТЦ или например ГКБ 40, и Вы все поймете…То, что уже началось, больше похоже на "естественный отбор", где вопросов к вирусу гораздо больше, чем схем лечения!".
"Вот благодаря отдыхающим в нашей "деревне" теперь творится ужас. В больнице все забито", — написала жительница Ессентуков.