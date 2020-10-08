В ВОЗ назвали главный источник заражения COVID-19 

Подавляющее большинство случаев заражения коронавирусом — порядка 80% — происходит посредством передачи инфекции от 10-20% заболевших. Об этом заявила в среду в ходе сеанса вопросов и ответов, транслировавшегося в Twitter Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ее эксперт Мария ван Керкхове.

"Не все [заболевшие] передают [инфекцию] кому-то еще, — отметила она. — Согласно оценкам, от 10% до 20% случаев ответственны за 80% заражений". Это означает, что распространение коронавируса осуществляется "очагами", пояснила эксперт ВОЗ.

В этой связи ван Керкхове предупредила об опасности, которую представляет передача инфекции в замкнутых пространствах с большим скоплением людей, в частности в домах длительного проживания граждан с ослабленным здоровьем, в ночных клубах и тюрьмах.