Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Доказан способ уберечься от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Ученые Бирмингемского Университета в Великобритании доказали, что прием витамина D при его дефиците может быть способом уберечься от заражения коронавирусом. Они выяснили, что медицинские работники, изолировавшиеся после развития симптомов COVID-19, с большей вероятностью страдали от дефицита витамина. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов medRxiv.
Исследователи проанализировали образцы крови 392 медицинских работников на наличие антител к SARS-CoV-2 и содержание витамина D. 55 процентов человек имели антитела к коронавирусу, а 61 процент испытывали дефицит витамина. При этом те, у кого наблюдался дефицит, с большей вероятностью сообщали о таких симптомах, как ломота, боль в теле или лихорадка. Это указывает на то, что дефицит витамина D повышает восприимчивость к вирусу.
Ранее исследователи из Медицинской школы Бостонского университета выяснили, что среди зараженных коронавирусом пациентов с нормальным уровнем витамина D в крови значительно меньше тяжелых случаев и летальных исходов. Достаточность витамина D может помочь предотвратить такие осложнения, как цитокиновый шторм.
Последние новости
Кремль обратился к россиянам из-за коронавируса Кремль обратился к россиянам из-за коронавируса В Дагестане сообщили о падении и взрыве неопознанной ракеты В Дагестане сообщили о падении и взрыве неопознанной ракеты Появились первые результаты исследования загрязненной воды на Камчатке Появились первые результаты исследования загрязненной воды на Камчатке
Комментарии 30
Коронавирус , Видео , Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вирусолог назвал сроки победы над COVID-19 в России
Вирусолог назвал сроки победы над COVID-19 в России
Описан характер второй волны COVID-19 в России
Описан характер второй волны COVID-19 в России
Как надежно защитить дом от коронавируса
Как надежно защитить дом от коронавируса
К каким проблемам может привести отсутствие зубов
К каким проблемам может привести отсутствие зубов
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Почему вредно спать на правом боку
02:54
Почему вредно спать на правом боку
ЗОЖ
Что будет с телом, если заняться скандинавской ходьбой
08:47
Что будет с телом, если заняться скандинавской ходьбой
ЗОЖ
7 причин, почему у вас мерзнут руки
06:47
7 причин, почему у вас мерзнут руки
ЗОЖ
Что нужно знать людям с отрицательным резус-фактором
02:34
Что нужно знать людям с отрицательным резус-фактором
ЗОЖ
Названы продукты, сберегающие здоровье печени
06:06
Названы продукты, сберегающие здоровье печени
ЗОЖ
Почему нельзя сидеть в позе «нога на ногу»
05:20
Почему нельзя сидеть в позе «нога на ногу»
ЗОЖ
Зачем тратить время на диспансеризацию
06:12
Зачем тратить время на диспансеризацию
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение