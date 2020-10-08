В Москве увеличилось число госпитализаций с COVID-19 

Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве за последнюю неделю увеличилось на 14%, за сутки госпитализированы 1008 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

"В столице подтверждено 3323 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1008 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 14% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 255 человек", — сообщили в штабе.

Уточняется, что 10,6% среди заболевших — дети, 41,1% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,4% — от 46 до 65 лет. Еще 12,1% от числа заболевших составляют люди в возрасте от 66 до 79 лет. Также 4,8% среди заболевших — старше 80 лет.