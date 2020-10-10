Стало известно, что будет с коронавирусом в холода 

Врач-инфекционист Георгий Викулов рассказал Москве 24, как будет меняться заболеваемость коронавирусом на фоне похолодания.
"На возбудитель COVID-19 низкая температура воздуха никак не повлияет. Он как вызывал заболевание, так и будет", — заявил Викулов.
Однако он отметил, что все же низкие температуры могут привести к росту количества заболевших коронавирусом.
"У нас одновременно в воздухе может циркулировать до 300 респираторных инфекций, кроме COVID-19, которые также способны вызывать заболевания. Снижение температуры приведет к переохлаждению людей, к возникновению ОРВИ. И на этом фоне — на фоне ослабления организма — будет высокая восприимчивость и к другим инфекциям, в том числе к коронавирусу", — объяснил инфекционист.