Стало известно, что будет с коронавирусом в холода 

"У нас одновременно в воздухе может циркулировать до 300 респираторных инфекций, кроме COVID-19, которые также способны вызывать заболевания. Снижение температуры приведет к переохлаждению людей, к возникновению ОРВИ. И на этом фоне — на фоне ослабления организма — будет высокая восприимчивость и к другим инфекциям, в том числе к коронавирусу", — объяснил инфекционист.