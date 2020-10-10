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Стало известно, что будет с коронавирусом в холода 

Москва24 и ещё 18 2 часа назад
Стало известно, что будет с коронавирусом в холода
Фото: Москва24
Врач-инфекционист Георгий Викулов рассказал Москве 24, как будет меняться заболеваемость коронавирусом на фоне похолодания.

"На возбудитель COVID-19 низкая температура воздуха никак не повлияет. Он как вызывал заболевание, так и будет", — заявил Викулов.

Однако он отметил, что все же низкие температуры могут привести к росту количества заболевших коронавирусом.

"У нас одновременно в воздухе может циркулировать до 300 респираторных инфекций, кроме COVID-19, которые также способны вызывать заболевания. Снижение температуры приведет к переохлаждению людей, к возникновению ОРВИ. И на этом фоне — на фоне ослабления организма — будет высокая восприимчивость и к другим инфекциям, в том числе к коронавирусу", — объяснил инфекционист.

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